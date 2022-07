Poetin naar Teheran voor topoverleg met Erdogan en Raisi

Rusland, Turkije en Iran hebben de afgelopen jaren vaker over Syrië gesproken, waarom is dat nu actueel?

Het is nodig de koppen bij elkaar te steken omdat Turkije een nieuw offensief overweegt in het noorden van Syrië. Erdogan wil daar een ‘speciale militaire operatie’ beginnen tegen de Koerden die een deel van Noord-Syrië controleren. Volgens de Turkse autoriteiten zijn de Koerdische strijders echter terroristen die al vele Turkse doden op hun geweten hebben. Tegelijk heeft Turkije bij eerdere expedities in Syrië ook gevochten tegen jihadisten die de steun van Iran hebben en tegen het reguliere Syrische leger dat op Russische leest is geschoeid.