Poetin ontmoet moeders van Russische soldaten: ‘Geloof niet alles wat je op tv en internet ziet’

President Vladimir Poetin heeft vandaag, voor het eerst sinds de Russische invasie, een ontmoeting gehad met moeders van militairen die in Oekraïne vechten. Hij zei te begrijpen dat ze leven met gevoelens van angst en zorg en hij deelt naar eigen zeggen de pijn van het verlies van hen die hun kinderen in de oorlog hebben verloren. Maar spijt van de ‘speciale militaire operatie’ heeft hij niet. Volgens sommige families van gemobiliseerde Russen is het gesprek een schijnvertoning.

In Rusland wordt zondag Moederdag gevierd. Poetin maakte van de gelegenheid gebruik om in zijn residentie in Novo-Ogarjovo, in de omgeving van Moskou, de moeders te ontvangen van Russische soldaten die actief zijn in Oekraïne. Poetin erkende dat Moederdag voor deze vrouwen overheerst zal worden door ‘een gevoel van angst en bezorgdheid’. ,,Hun gedachten zullen bij hun jongens zijn.”

De Russische president had ook een boodschap voor de moeders van gesneuveld soldaten. ,,Ik wil dat u weet dat ik persoonlijk, en alle leiders van het land, deze pijn delen. We weten dat niets het verlies van een zoon kan vervangen”, sprak hij. Het gebeurt slechts zelden dat Poetin melding maakt van verliezen aan Russische kant.

Tekst gaat verder onder de video.

Hij herhaalde zijn standpunt dat de strijd in Oekraïne al heel lang gaande is. En dat de strijd wordt gevoerd om mensen te beschermen ‘die acht jaar lang zijn onderworpen aan pesterijen en genocide door het regime in Kiev’. Het doel van de inval is volgens Poetin ‘de bevrijding van (de regio’s van) Donbas en het garanderen van de veiligheid van Rusland’, berichtte persbureau RIA Novosti. Hij lijkt niks hebben gezegd over de recente annexatie van vier Oekraïense regio’s waarvan er twee niet tot de Donbas behoren.

Poetin zei ook nog geen spijt te hebben van de lancering van de ‘speciale militaire operatie’ van Rusland tegen Oekraïne, en noemde de oorlog een keerpunt toen Moskou zich eindelijk verzette tegen de westerse arrogantie.

Quote Het leven is ingewikkel­der dan wat je ziet op tv of op internet, waar je niets kan vertrouwen Vladimir Poetin, Russische president

Poetin waarschuwde zijn gehoor dat ze niet alles moeten geloven wat ze op de tv of het internet te zien of horen krijgen. ,,Het leven is ingewikkelder dan wat je ziet op tv of op internet, waar je niets kan vertrouwen”, zo omzeilt Poetin de kritiek die geuit wordt op de oorlog in Oekraïne. ,,Er is veel valse informatie, misleiding en leugens.”

Tijdens het gesprek ademde Poetin zwaar en schraapte hij regelmatig zijn keel. De moeders luisterden naar Poetins opmerkingen, maar hun eigen commentaar aan de president werd niet direct getoond in het opgenomen televisiefragment.

Schijnvertoning

Een schijnvertoning, zo bestempelen enkele families van gemobiliseerde Russen het gesprek met zelf uitgekozen moeders en echtgenotes van soldaten in een poging om de woede van de bevolking te temperen. ,,Vladimir Poetin, ben je een man of wat?” zei Olga Tsukanova van de Raad van Moeders en Vrouwen, een organisatie van activisten die de regering heeft verzocht om de mobilisatie te stoppen en de soldaten aan het front weer naar huis te sturen. Haar 20-jarige zoon is opgeroepen, maar hij verzet zich hiertegen.

Quote Hebt u de moed om ons in de ogen te kijken, niet met uitverko­ren echtgeno­tes moeders die in de zak van het regime zitten Olga Tsukanova, Raad van Moeders en Vrouwen

,,Hebt u de moed om ons in de ogen te kijken, niet met uitverkoren echtgenotes en moeders die in de zak van het regime zitten, maar met echte vrouwen, die uit verschillende steden hierheen zijn gereisd om u te ontmoeten?”, vroeg Tsukanova zich af in een videoblog die snel werkt opgepikt door onafhankelijke Russische nieuwssites.

Het Russische regime krijgt steeds meer kritiek van families van soldaten, die onder twijfelachtige voorwendselen zijn gemobiliseerd, slecht zijn opgeleid en amper over degelijke uitrusting beschikken. Tientallen soldaten hebben ook geklaagd over corruptie en misbruiken binnen het leger. Geregeld richten hun families zich in videoboodschappen rechtstreeks tot Poetin om in te grijpen. Maar voorlopig zonder veel succes.

Volledig scherm Poetin in gesprek met de Russische moeders. © AP