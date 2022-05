Poetin ontslaat topadmiraal, nieuwe beelden van executies in Boetsja

Dit gebeurde er vannachtKennelijk ontevreden over het verloop van de invasie in Oekraïne heeft de Russische president Vladimir Poetin weer een aantal hoge militairen aan de dijk gezet.

Volgens Britse inlichtingendiensten zijn de commandant van de Zwarte Zeevloot, admiraal Igor Osipov, en ook Serhi Kisel, de generaal die Charkov moest veroveren, uit hun functie ontheven. Uit Rusland komt hiervoor geen bevestiging, maar eerder was al opgemerkt dat met name Osipov nadrukkelijk ontbrak op de eretribune tijdens de militaire parade op 9 mei.

De admiraal wordt het pijnlijke verlies van het Russische vlaggenschip Moskva aangerekend; de kruiser zonk na treffers van het Oekraïense leger. Bij Charkov heeft het Russische leger vooralsnog geen doorbraak weten te forceren en trekken troepen - net als eerder bij Kiev - zich al enige weken terug. Dat wordt Kisel nu dus in de schoenen geschoven. Eerder werden hoge militairen bij de Russische inlichtingendiensten aan de kant gezet of gearresteerd.

Vredesgesprekken

Volgens de Russische onderminister Andrei Rudenko kunnen de vredesgesprekken met Oekraïne mogelijk worden hervat ‘zodra de Oekraïners de bereidheid daartoe tonen’. Een opmerkelijke uitspraak, want daarmee lijken de rollen toch enigszins gedraaid sinds het begin van de oorlog, toen Moskou de toon en de aard van de besprekingen leek te dicteren. Door successen op het slagveld zouden de Oekraïners nu geen haast tonen om weer om de tafel te gaan.

Het Russische offensief in het oosten van Oekraïne - waaronder ook bij Charkov, de tweede stad van het land -zou zijn vastgelopen. Al weken is er een patstelling met vooral artilleriebeschietingen over en weer. Daarbij zijn al tientallen burgers omgekomen, melden beide partijen. Het Russische plan om het Oekraïense leger in het oosten snel te omsingelen lijkt daarmee ook mislukt, aldus anonieme Amerikaanse Defensiebronnen tegen The New York Times. De hoogste Amerikaanse militaire officier, generaal Mark Milley, en de Russische stafchef Valeri Gerasimov hebben elkaar gisteren voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne gesproken, meldt het Pentagon. Tot nu toe zouden de Russen de telefoon niet hebben opgenomen. Zoals vooraf afgesproken blijft de inhoud van het telefoongesprek geheim.

Annexeren

In de Russische media valt te lezen dat Moskou van plan is veroverde delen van het zuidoosten van Oekraïne blijvend te annexeren. Volgens Marat Choesnoellin, de Russische minister voor Infrastructuur die gisteren in de Donbas was, krijgt de regio ‘een waardige plaats in onze Russische familie’. Naar verluidt is het ook de bedoeling de grotendeels vernietigde staalfabrieken van Marioepol en ook andere zware industrie definitief te slopen en de lang belegerde stad een zonnige toekomst te geven als mondaine badplaats. Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) zegt dat de radicale nieuwbouwplannen voor Marioepol vooral het beeld bevestigen van de enorme schade daar die ‘Russische troepen zichzelf hebben aangedaan’. Daarbij zou de economie van Donbas helemaal geen behoefte hebben aan een nieuwe badplaats voor Russische toeristen maar juist aan herstel van de zware industrie, aldus het ISW.

Ook de Oekraiënse havenstad Cherson, meer naar het westen, moet worden ingelijfd ‘als bewoners zich hebben uitgesproken hoe ze verder willen en met wie’, aldus een Russische regeringswoordvoerder. Oekraïense woordvoerders waarschuwen al enige tijd voor een nepreferendum waarbij de uitslag al van te voren vaststaat.

Popster

De bekende Russische popster en vredesactivist Joeri Sjevtsjoek(65) heeft de invasie in Oekraïne veroordeeld aan het einde van een concert. Hij noemde Poetin daarbij ‘onze nieuwste Caesar’, refererend aan Julius Caesar, de Romeinse dictator en veroveraar. Volgens de manager van Sjevtsjoek is de zanger van de band DDT verhoord door Russische veiligheidsdiensten en is hij voor de rechter gedaagd. Fans van de populaire zanger zijn bezorgd.

Executies

The New York Times heeft video’s bemachtigd die bewijzen dat Russische paratroepers betrokken waren bij executies in het Oekraïense Boetsja. De Russen hielden het voorstadje van Kiev ruim een maand bezet. Na hun aftocht in april werden er honderden lichamen van burgers gevonden. Op een van de video’s, afkomstig van een bewakingscamera, is te zien hoe twee paratroepers negen Oekraïense mannen door de straat drijven. De gevangenen lopen gebukt en houden een hand achter hun hoofd en met de andere de riem van hun voorganger vast.

De tweede video is gemaakt vanuit een nabijgelegen huis. Daarop is te zien hoe de mannen naar een binnenplaats worden gebracht. De video houdt op, maar ooggetuigen vertelden verslaggevers van de krant dat de soldaten de gevangenen daarvandaan naar het nabijgelegen Russische hoofdkwartier brachten. Daar zijn ze doodgeschoten. De beelden dateren van 4 maart.

Beschietingen

Bij beschietingen op de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk zijn gisteren ten minste twaalf burgers omgekomen en 40 gewond geraakt. Volgens de Oekraïense gouverneur waren willekeurige wijken beschoten met zware wapens.

Tekorten

Terwijl Rusland vooralsnog kan terugvallen op zelfs stijgende olie- en gasinkomsten is het begrotingstekort in Oekraïne als gevolg van de oorlog tegen Rusland opgelopen tot 5 miljard dollar (4,7 miljard euro) per maand. Die last kan het land alleen dragen met buitenlandse financiële hulp, aldus de Oekraïense president Volodimir Zelenski gisteravond in zijn videoboodschap. Hij bedankte de Verenigde Staten, waar de Senaat gisteren groen licht gaf voor het eerder aangekondigde hulppakket ter waarde van 40 miljard dollar. Ook zei hij dankbaar te zijn met de 9 miljard euro die de Europese Unie op woensdag toezegde. Het buitenlandse geld moet niet gezien worden als een gift, maar als een ‘bijdrage aan de eigen veiligheid’, benadrukte Zelenski. ,,Want de verdediging van Oekraïne betekent ook de eigen verdediging tegen nieuwe oorlogen en crises die Rusland kan uitlokken.”

De Europese Commissie onderzoekt of de bevroren tegoeden van Russische oligarchen gebruikt kunnen worden voor de wederopbouw van Oekraïne, zo zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen gisteravond op de Duitse zender ZDF. Sinds het begin van de oorlog hebben de VS en Europa zo’n 30 miljard dollar aan Russische bezittingen in beslag genomen. Naast bankrekeningen gaat het ook om bijvoorbeeld jachten, vastgoed en kunst. Von der Leyen zei dat juristen momenteel kijken wat de mogelijkheden zijn om die middelen te gebruiken voor Oekraïne. Von der Leyen wil ook dat Europese hulp voor de wederopbouw gekoppeld wordt aan de hervormingen die nodig zijn voor de eventuele toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.

