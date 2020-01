Poetin op verrassingsbezoek bij Assad in Syrië

Het is de eerste reis van Poetin naar Syrië sinds hij in 2017 de Russische luchtmachtbasis Hmeymim in de provincie Latakia bezocht. Rusland zette vanaf 2015 zijn luchtmacht in Syrië in om Assad te helpen in de burgeroorlog tegen de rebellen. Die vochten jarenlang in een vergeefse poging het Assad-regime omver te werpen.



Volgens Poetin is er enorme vooruitgang geboekt in Syrië. ,,In zijn gesprek met Assad merkte Poetin op dat we nu met vertrouwen kunnen zeggen dat er een enorm pad is afgelegd om de Syrische staat en de territoriale integriteit van het land te herstellen’’, citeerden de agentschappen Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov.



,,Poetin merkte ook op dat in de straten van Damascus de tekenen van hoe de vrede is hersteld, met het blote oog is te zien’’, aldus Peskov. ,,De Syrische president heeft waardering uitgesproken voor de hulp van Rusland en het Russische leger in de strijd tegen het terrorisme en het herstel van het vreedzame leven in Syrië.’’



Poetin zou nog meer plaatsen bezoeken, zei Peskov, zonder verdere details te verstrekken. De Russische leider zou woensdag in Turkije een gaspijpleiding inhuldigen met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.