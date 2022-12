Poetin rijdt zelf over Krimbrug, die in oktober deels werd vernield

Russische televisiezenders zonden vandaag beelden uit waarop Poetin te zien is in een auto. De president zit zelf achter het stuur en maakt een ritje over de Krimbrug, die het Oekraïense schiereiland met Rusland verbindt.



De brug over de Straat van Kertsj is de enige landverbinding tussen Rusland en de Krim en is van logistiek levensbelang voor de bevoorrading van de Russische troepen op de Krim en in het zuiden van Oekraïne.