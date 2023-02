Poetin wil Oekraïense cultuur uitwissen: monumenten en theaters vernield

met video's Rusland schort nucleair verdrag met VS op, Poetin haalt in speech opnieuw uit naar Westen

Uit onvrede over de houding van het Westen in de oorlog met Oekraïne heeft Vladimir Poetin het verdrag Start I opgeschort. Dat is een bilateraal verdrag tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over de vermindering en beperking van strategische offensieve wapens ofwel raketten en atoomkoppen.