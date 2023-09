Poetins getrouwen winnen regionale verkiezingen weer, maar meeste Russen stemden niet

Omlijst door bizarre incidenten hebben de regionale verkiezingen in Rusland, zoals verwacht, overal in het land een overwinning opgeleverd voor Kremlin-partij Verenigd Rusland. De opkomst was historisch laag en controle op de verkiezingen was amper mogelijk.

In Moskou won de al dertien jaar zittende burgemeester Sergej Sobjanin met gemak zijn herverkiezing. Hij kreeg twee miljoen stemmen van de ruim drie miljoen in de Russische hoofdstad uitgebrachte stemmen. De herverkiezing van Sobjanin stond van tevoren al vast.

De opkomst in heel Rusland was volgens het onafhankelijke internetkanaal Dozjd historisch laag. ,,Zelfs volgens officiële gegevens kwam niet meer dan 20 tot 25 procent van de kiezers opdagen. Hier en daar werd nog 30 procent gehaald. De Siberische regio Kemerovo, waar een nieuwe gouverneur gekozen werd, was met 70 procent een uitzondering’’, meldde Dozjd.

Tijdens het bekendmaken van de uitslagen op de staatstelevisie lagen de percentages hoger, maar vrijwel nergens was de opkomst hoger dan 50 procent. In de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne lag het animo om te gaan stemmen volgens de autoriteiten veel hoger. Zo zou in het deels bezette Donetsk driekwart van de burgers zijn stem hebben uitgebracht. Maar dat was niet te controleren, omdat er geen onafhankelijke waarnemers waren.

Stembureau verwoest

In Donetsk raakten leden van de verkiezingscommissies gewond, verklaarde waarnemend hoofd van de zelfverklaarde ‘volksrepubliek’ Donetsk, Denis Poesjilin zondag tegenover persbureau Interfax. Hoe ernstig de verwondingen waren, zei hij er niet bij. In het door Rusland bezette deel van Zaporizja werd een stembureau in de nacht van zaterdag op zondag verwoest als gevolg van een droneaanval, zei Nikolaj Boelajev, vice-voorzitter van de Russische centrale verkiezingscommissie. Geen van de commissieleden was aanwezig.

Aangeschoten stembusmedewerkers

Controle op de verkiezingen was nauwelijks mogelijk, omdat er vrijwel geen onafhankelijke waarnemers waren. Hoewel volgens voorzitter Ella Pamfilova de stembusgang goed verliep, werden ze evenals eerdere jaren overal in het land ontsierd door incidenten.

Zo werden er op verschillende locaties vooraf ingevulde kiesbiljetten in stembussen gedumpt. Een kandidate voor de Communistische Partij in de buurt van Sotsji reageerde in een zelf opgenomen video verontwaardigd dat er driehonderd stemmen meer waren uitgebracht dan er kiezers waren komen opdagen. De commissieleden van het stemlokaal waren aangeschoten, claimde ze. Ook werden er oproepen voor het leger overhandigd aan sommige waarnemers die zelfstandig opereerden. Onbekend is of ze naar Oekraïne worden gestuurd.

Volledig scherm Regionale verkiezingen in Rusland. © Alexander Ermochenko / Reuters

Huisvrouwen, gepensioneerden en werklozen

De Russische persbureaus RIA Novosti en TASS publiceerden de eerste stemresultaten bij de verkiezingen voor de gouverneur van Jakoetië bijna een halfuur voor sluiting van de stembureaus. Medeoprichter Andrej Boezin van Golos, een organisatie die jarenlang onafhankelijk toezicht probeerde te houden op Russische verkiezingen, hekelde het hele verkiezingsproces.

,,Politiek campagne voeren was door de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne verboden. En in de regio’s (die grenzen aan Oekraïne, red.) waar de staat van beleg heerst, gingen de verkiezingen gewoon door. Zelfs in de Sovjet-Unie werden die tijdens de oorlog afgelast.’’ Ook in de geannexeerde territoria in Oekraïne, waar alleen via partijlijsten werd gestemd en geen individuele kandidaten meededen, gingen de verkiezingen gewoon door. Grofweg een derde van de kandidaten bestond uit huisvrouwen, gepensioneerden en werklozen.

Crimineel verleden

Volgens iStories en het Conflict Intelligence Team, twee Russische onafhankelijke organisaties, stonden er zelfs kandidaten op de lijsten met een crimineel verleden. Het onafhankelijke internetkanaal Dozjd toonde zaterdag hoe in Zaporizja medewerkers in scherfvesten en helmen op, met stembussen langs de deuren gingen om stemmen op te halen. Evenals vorig jaar, toen Moskou in de Oekraïense bezette regio’s referenda hield over aansluiting bij Rusland, vergezelden ook dit weekeinde met kalasjnikovs bewapende mannen de medewerkers, aldus Dozjd.

Senator Andrej Klimov, voorzitter van de Russische Eerste Kamercommissie die buitenlandse inmenging in Rusland bestrijdt, stelde op de Russische staatstelevisie, dat ‘buitenlandse agenten probeerden de stembusgang in diskrediet te brengen’. ,,Vroeger ging het over onregelmatigheden in het stemproces, nu schilderen ze de verkiezingen als geheel af als fictie’’, klaagde Klimov.