‘Poetins lijfwachten trainen om putsch te verijdelen’

Moeder van vermoorde Maud (8) en Ona (5) reageert voor het eerst: “Verdriet en pijn zijn met geen pen te beschrij­ven”

Astrid, de moeder van Maud (8) en Ona (5), de twee Vlaamse meisjes die woensdag werden vermoord door hun vader in Waardamme in België, reageert voor het eerst op de feiten. Daaruit blijkt dat Chris Vanhaverbeke (44) zijn vrouw recent ernstig bedreigde. De vrouw deed daar ook aangifte van. “Het verdriet en de pijn die ze nu voelen, is met geen pen te beschrijven", zegt haar advocaat Patricia Scheirlynck.

20 november