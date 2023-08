Poetins woordvoerder Dmitri Peskov sprak één keer de waarheid... en toen slikte hij die weer in

update / met video Evacuaties na damdoor­braak in oosten Slovenië, 85 Nederlan­ders gerepatri­eerd

Na het noodweer in Slovenië is zaterdagavond in het oosten van het land een dam doorgebroken. In totaal 85 Nederlanders die zijn getroffen door de overstromingen in Slovenië worden gerepatrieerd, meldt SOS International. De vijf Nederlanders met wie zaterdagochtend geen contact was te krijgen na het noodweer in Slovenië, zijn inmiddels terecht.