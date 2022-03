Polen helpt Oekraïners massaal, maar hoe lang houden ze dat nog vol?

oorlog Oekraïne LIVE | Humanitai­re corridors in Charkov, Kiev, Soemi en Marioepol, ‘Rusland rekruteert Syrische strijders’

De Russische minister van Defensie heeft zondag aanvallen aangekondigd op de Oekraïense defensie-industrie. Daarmee krijgen werknemers de kans zichzelf in veiligheid te brengen, aldus Igor Konasjenkov. Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat de grens met buurland Polen overstak, overschreed zondagavond om 20 uur de één miljoen, meldde de Poolse Grenswacht op Twitter. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

6:39