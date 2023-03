‘Polen houdt zes buitenlanders aan op verdenking van spionage voor Rusland’

Met video Meer dan 40 voertuigen betrokken bij horror­crash in Hongarije, helft vliegt in brand

Tientallen voertuigen zijn zaterdag met elkaar in botsing gekomen bij een kettingbotsing in Hongarije. Als door een wonder kwam niemand bij de crash om het leven. Wel vielen er talloze gewonden en vlogen meerdere voertuigen in brand.