Polen op ramkoers met EU na uitspraak Hof: ‘Ze spelen met vuur’

De bewindsman noemde de situatie zeer ernstig en zei dat het risico bestaat dat Polen vertrekt uit de EU. Hij benadrukte bij BFM TV dat beslist niet te willen.

Minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn van Luxemburg verweet de Poolse regering ‘met vuur te spelen’. Hij zei aan het begin van een EU-bijeenkomst in zijn thuisland dat het essentieel is voor het functioneren van de Europese Unie dat Europees recht boven nationaal recht gaat. ,,Als dat principe sneuvelt, dan verdwijnt het Europa dat wij kennen en dat is opgebouwd met de verdragen van Rome”.

Het uitspraak van het Poolse hof wordt gezien als een nieuwe klap voor de relatie met Brussel. Het dagelijks bestuur van de EU is al vijf jaar in een juridische strijd verwikkeld met de Poolse conservatief-rechtse machthebbers over hervormingen in het land die volgens Brussel steeds verder de democratie en rechtsstaat ondermijnen. Bij het EU-hof in Luxemburg heeft Warschau al verschillende zaken verloren, waaronder recent een zaak over een tuchtcollege voor rechters.

Verdeeldheid

De uitspraak van het gerechtshof zorgt ook in Polen voor verdeeldheid. Premier Mateusz Morawiecki reageerde verheugd op het oordeel van het grondwettelijk hof van zijn land, maar bij het hof verzamelden zich donderdag enkele tientallen demonstranten. Die zwaaiden met Europese vlaggen en schreeuwden onder meer ‘schande’ en ‘verraders’. Een huilende vrouw noemde het oordeel van de rechters schandalig. ,,Ze halen ons uit de Europese Unie.”

De Poolse premier is wel blij met de uitspraak. Morawiecki benadrukte op Facebook dat zijn land deel wil blijven uitmaken van de ‘Europese familie van naties’, maar daar moet volgens hem wel ‘met respect’ met iedereen worden omgegaan.

De oppositie deelt het enthousiasme van de premier niet. De voormalige Poolse minister-president Donald Tusk heeft landgenoten opgeroepen om zondag te demonstreren in Warschau. ,,Alleen samen kunnen we ze tegenhouden”, schreef hij op Twitter. Tusk was na zijn premierschap onder meer EU-president en is inmiddels weer aangetreden als leider van de belangrijkste Poolse oppositiepartij.