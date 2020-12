Politicus met voornaam Adolf Hitler gekozen in regionaal bestuur voormalige Duitse kolonie

UPDATE Nederlands-Duit­se jongen (14) gewond bij aanslag in Trier

9:39 Bij de dodenrit in de Duitse stad Trier is gistermiddag een jongen gewond geraakt die zowel de Nederlandse als de Duitse nationaliteit heeft. Dat maakt hoofdofficier van justitie Peter Fritzen vanmiddag bekend. Het gaat om een 14-jarige uit Trier. Hij is zwaargewond, maar niet in levensgevaar.