Politie blundert met inval op hotelkamer vader en 13-jarige dochter: ‘Ze dachten dat ik pedofiel ben’

De politie van de Engelse stad Nottingham heeft een enorme blunder gemaakt door met een compleet team binnen te vallen in de hotelkamer van een 58-jarige alleenstaande vader en zijn half-Thaise dochter (13). De baliemedewerkster die de twee incheckte in hotel Jurys Inn had de politie getipt over een verdachte volwassen man die er kwam slapen met een minderjarig meisje. De politie verzuimde vervolgens de identiteit van de hotelgasten te verifiëren en stormde de geboekte suite binnen.

Jon Coupland, de vader, heeft het in zijn ogen ‘traumatische incident’ gisteren gedeeld op Facebook waarna zo ongeveer de hele Britse en zelfs Australische pers het oppakte.

Amateur-dj Coupland had zijn dochter Jessica meegenomen naar Nottingham omdat hij daar moest optreden. ,,Meestal ga ik alleen maar het leek mijn dochter, van wie ik sinds ze drie maanden oud is de voogdij heb, erg leuk om, voordat ze weer naar school moest, in die stad te gaan winkelen. Om die reden zou ze op de door mij geboekte tweepersoonskamer overnachten”, aldus de nog altijd aangeslagen vader.

Hij begrijpt niet hoe het wantrouwen bij het hotel kon ontstaan. ,,Ik heb bij het inchecken onze paspoorten laten zien en er leek in eerste instantie niets aan de hand. Eenmaal op onze kamer, zetten we rustig onze bagage neer. Na een uur werd er keihard op de deur gebonkt. Toen ik open deed, stormden vier politiemannen en -vrouwen en een boos kijkende hotelmanager de kamer binnen. Direct begonnen ze me op luide toon te beschuldigen en ondervragen. Jessica begon te huilen en riep ‘dit doen jullie alleen vanwege mijn Thaise uiterlijk’. Toen bleek dat er niks aan de hand was, gingen ze allemaal, zonder excuses, weer weg.”

Schaamteloos

Volgens Coupland, die in het dagelijkse leven bodyguard is en zijn vrije tijd actief is als dj, is het al de tweede keer in een paar jaar tijd dat hij vals wordt beschuldigd van kindermisbruik en zelfs pedofilie. In 2014 kreeg hij van de Britse overheid een schadevergoeding van omgerekend bijna 100.000 euro toegewezen nadat hij onterecht door justitie was beschuldigd van misbruik van de op dat moment 8-jarige Jessica die hij kreeg met zijn toenmalige Thaise vrouw. Coupland heeft de volledige voogdij over de tiener. ,,Door die inval in het hotel kwam alles van jaren geleden in één klap weer terug. Die politieactie was behoorlijk gênant en schaamteloos, want ze schopten een enorme scène in die kamer.”

De vader en zijn dochter hebben na het incident in de Jurys Inn gelijk hun koffers gepakt, waarna ze zonder problemen incheckten in een ander hotel in de buurt. De politie van Nottingham zegt ‘naar eer en geweten’ te hebben gehandeld. ,,Onze mensen waren na de tip snel in het hotel en korte tijd later bleek dat geen overtreding was begaan. We nemen het welzijn van kinderen uiterst serieus en zullen ook in de toekomst blijven reageren op verdachte situaties waarbij kinderen betrokken zijn.” De hoteldirectie was niet voor commentaar bereikbaar.