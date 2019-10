Politie haalt kinderen uit huis met 244 verwaarloosde dieren en een dode cavia

Deense vuurtoren van 722 ton is gered en 80 meter landin­waarts verplaatst

4:08 De in 1900 gebouwde Deense vuurtoren Rubjerg Knude is gered nadat het bouwwerk bijna 80 meter landinwaarts is verplaatst. De 23 meter meter hoge vuurtoren is hydraulisch opgetild, op rails geplaatst en naar zijn nieuwe locatie geschoven. De technici klaarden de klus onder enorme mediabelangstelling binnen enkele uren tijd.