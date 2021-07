Politie Haïti doodt vier verdachten van moord op president en houdt twee mensen aan

Bij de actie werden ook drie gegijzelde politieagenten bevrijd, zo deelde de politiechef mee in een tv-toespraak. Wat het motief van de daders is geweest, is nog niet bekend.

Moïse (53) is woensdagochtend vroeg in zijn huis vermoord. De daders deden zich voor als agenten van het Amerikaanse drugsbestrijdingsagentschap DEA. De Haïtiaanse ambassadeur in de Verenigde Staten liet na afloop van de moord weten dat deze was uit gevoerd door ‘professionals' en dat de aanval ‘goed voorbereid’ was geweest. Eerder zei interim-premier Claude Joseph dat de daders waarschijnlijk buitenlanders zijn, die Engels en Spaans spraken. Hij had het over ‘goedgetrainde en zwaarbewapende’ mannen.