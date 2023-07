Politie New York arresteert mogelijke seriemoordenaar, jaren na vinden van menselijke resten van zeker elf slachtoffers

De autoriteiten in de Amerikaanse staat New York hebben een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij een serie onopgeloste moorden op Long Island. Dat meldt CNN op basis van bronnen bij de lokale autoriteiten. Sinds 2010 werden menselijke resten van zeker elf slachtoffers gevonden op het eiland.

Het gaat om de eerste arrestatie in de zaak. De 59-jarige Rex Heuermann wordt in ieder geval aangeklaagd voor de moord op zeker drie vrouwen, meldt CNN op basis van rechtbankpapieren.

De zogeheten Gilgo Beach-moorden, geportretteerd in de Netflix-film Lost Girls uit 2020, houden de lokale autoriteiten al jaren bezig en leidden tot tegenstrijdige theorieën over de vraag of er een seriemoordenaar actief was in de regio. Het is het grootste moordonderzoek ooit op Long Island.

De eerste menselijke resten werden in 2010 gevonden bij een afgelegen stuk strand. Dat gebeurde tijdens de zoektocht naar een 23-jarige vermiste prostitué, die zeven maanden eerder verdween na een ontmoeting met een klant voor seks. Het bleek echter om een andere vrouw te gaan.

Twee dagen later werden in de buurt nog meer stoffelijke resten, van drie anderen, gevonden. Geen van hen was de vermiste prostitué waarnaar werd gezocht, dus breidde de politie het zoekgebied uit.

Peuter

In totaal werden de lichamen van elf mensen gevonden op verschillende delen van het eiland. Meerdere slachtoffers zouden voorafgaand aan hun dood actief zijn geweest in de prostitutie en onlineadvertenties hebben geplaatst. Er werden echter ook menselijke resten gevonden van een peuter, een Aziatische man en een vrouw die al tientallen jaren vermist was. Mogelijk allemaal slachtoffers van dezelfde seriemoordenaar.

In 2020 werd een riem gevonden met daarop de mogelijke initialen van de verdachte. Hierop lanceerden de autoriteiten een website waar mensen tips konden inzenden. De verdachte werd uiteindelijk donderdag gearresteerd.

De man is vrijdagochtend (lokale tijd) voorgeleid, waar hij via zijn advocaat ontkende schuldig te zijn. Volgens CNN is de verdachte met zijn gezin woonachtig in Manhattan.

Volledig scherm Foto's van vier vrouwen wiens lichaam werd gevonden op een afgelegen strand op Long Island in New York. Sinds 2010 zijn er op het strand tien lichamen van vrouwen gevonden. © REUTERS

Volledig scherm Buurtbewoners aan het huis waar de politie vrijdag een verdachte heeft gearresteerd. © AP