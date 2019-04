Politie Nieuw-Zeeland arresteert mogelijke bom-terrorist

De arrestatie vond plaats in dezelfde stad waar vorige maand vijftig mensen werden vermoord in twee moskeeën. De politie kan nog niet zeggen of de twee incidenten verband houden met elkaar.

John Price, woordvoerder van de politie in Christchurch, gaf vandaag in een verklaring aan dat de explosieven en de munitie zijn opgehaald en ontmanteld door een speciaal bomteam. De verdachte zit in hechtenis en wordt verhoord. Over zijn identiteit of motief is niks bekend gemaakt.