Politie opent onderzoek naar Pakistaanse oud-premier Khan

De voormalige premier van Pakistan Imran Khan is zondag aangeklaagd onder de landelijke wet tegen terrorisme, meldt The New York Times. De aanklacht volgt een dag nadat Khan tijdens een rally in de hoofdstad Islamabad een toespraak hield in het bijzijn van honderden van zijn aanhangers.

In die speech veroordeelde hij de recente arrestatie van een van zijn hoogstgeplaatste assistenten. Ook dreigde hij juridische stappen te zetten tegen politieofficieren en een rechter die bij de zaak betrokken zijn. ,,We zullen jullie niet sparen’’, waarschuwde Khan.

Lees ook Historisch: Pakistaanse premier ten val gebracht na motie van wantrouwen

Zijn uitspraken worden gezien als bedreigingen. Lokale media melden dat in het politierapport staat dat de woorden van de voormalige premier gelijk staan aan “opzettelijke en illegale intimidatie van de politie en de rechterlijke macht in het land”. Volgens Fawad Chaudhry, uit de leiding van Khans politieke partij, is de oud-premier nog niet opgepakt. Hij zou nog steeds in Islamabad zijn.

Ten val gebracht

Khan werd in 2018 tot premier verkozen. In april van dit jaar zegde het Pakistaanse parlement het vertrouwen in hem op. Khan is de eerste premier in de Pakistaanse geschiedenis die op deze manier ten val werd gebracht. Hem werd slecht leiderschap verweten en incompetentie in economische kwesties.

In recente maanden trekken zijn rally’s echter tienduizenden bezoekers. Ook wist zijn partij, Pakistaanse beweging voor gerechtigheid (PTI), tijdens lokale verkiezingen in juli een grote overwinning te halen in de provincie met de meeste inwoners, Punjab. Ook bij de verkiezingen in Karachi, het economisch centrum van Pakistan, deed de partij het eerder deze maand goed.

De Pakistaanse mediawaakhond besloot recentelijk al een verbod in te stellen op het live uitzenden van Khans toespraken op nieuwszenders. Het nieuws over het politie-onderzoek zet de politieke spanningen in het land nog meer op scherp. Honderden aanhangers van Khan verzamelden zondag voor zijn huis in Islamabad. Ze dreigden ermee “de hoofdstad in te nemen” als de politie Khan zou arresteren.

Volledig scherm epa10130811 Imran Khan (C), former Prime Minister and head of the opposition political party Pakistan Tehrik-e-Insaf, addressing a party rally in Islamabad, Pakistan, 20 August 2022. Pakistan Tehreek-e-Insaf's (PTI) supporters gathered in Islamabad to protest against rising inflation and Imran Khan ouster from the government, as PTI builds pressure on the government of Prime Minister Shehbaz Sharif for early elections. EPA/SOHAIL SHAHZAD © ANP / EPA