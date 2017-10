Politie pakt twee jaar na dato verdachten aanslag Thalys op

In het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de Thalystrein in augustus 2015, hebben Belgische rechercheurs vanochtend zes huiszoekingen verricht. Daarbij werden vier mensen opgepakt. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie (OM).

De politie viel binnen op twee plaatsen in Molenbeek, Anderlecht, Laken en opvallend, ook in de gevangenissen van Andenne (Namen) en Marche-en-Famenne (provincie Luxemburg). De vier opgepakte personen zullen worden verhoord. Een van hen is de man die Ayoub el-Khazzani, de dader van de verijdelde aanslag, een paar dagen voor zijn daad onderdak bood, meldt de VRT.

Er zijn vanochtend geen explosieven of wapens aangetroffen. De onderzoeksrechter zal later beslissen of de vier personen die zijn meegenomen voor verhoor, verder aangehouden blijven.

Op 21 augustus 2015 konden drie Amerikaanse treinreizigers en een Britse passagier voorkomen dat de in Brussel-Zuid opgestapte terrorist el-Khazzani een kalasjnikov leegschoot in een volle Thalys-reizigerscoupé. De zwaarbewapende twintiger die zich op het toilet had verscholen en even voorbij de Franse grens de wc naar buiten kwam, werd overmeesterd. Vervolgens werd de hogesnelheidstrein richting Parijs in het station van het Noord-Franse Arras stilgezet. Uiteindelijk raakten maar drie mensen gewond. Enkele dagen na de mislukte aanslag werd Ayoub El Khazzani in Frankrijk al in verdenking gesteld voor pogingen tot moord met terroristisch oogmerk.

Abaaoud

Kort na de aanslag kwam aan het licht dat El Khazzani een tijdlang in Molenbeek had verbleven en meer dan waarschijnlijk banden had met Abdelhamid Abaaoud, het brein van het Bataclan-bloedad in Parijs in november 2015. In juli 2016 werd in Duitsland dan een eerste medeverdachte opgepakt, de 22-jarige Bilal Chatra, die een rol als verkenner zou hebben gespeeld door El Khazzani vanuit Turkije te helpen.

Begin oktober arresteerden Franse rechercheurs drie mannen die ervan verdacht worden banden te hebben met de daders van de mislukte aanslag. Vorige week vaardigde het Franse gerechtshof ook nog een aanhoudingsbevel uit tegen een nieuwe verdachte, de 25-jarige Redouane Sebbar die sinds eind 2016 opgesloten zit in Duitsland. Hij zou deel uitmaken van het 'dichte netwerk' van Abaaoud en vijf dagen voor de aanval met de Thalys al een heen- en terugreis gemaakt hebben tussen Parijs en Brussel.

