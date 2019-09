Politie Paraguay graaft op landgoed ex-dictator naar menselijke resten

In en rond een voormalige woning van de Paraguayaanse oud-dictator Alfredo Stroessner graven tientallen mensen onder leiding van de politie al meer dan een week naar menselijke resten. Krakers vonden eerder deze maand op die plek de schedels van zeker vier mensen toen zij de vloer van een badkamer in de woning openbraken. Het pand stond al jaren leeg.

De politie onderzoekt of het de stoffelijke resten betreft van één van de 423 vermoorde of vermiste personen tijdens het dictatoriale regime van Stroessner. Van 1954 tot 1989 regeerde hij het Zuid-Amerikaanse land met ijzeren hand: duizenden Paraguayanen werden gemarteld en vluchtten naar het buitenland. Stroessner werd in 1989 afgezet en vluchtte naar Brazilië waar hij in 2006 overleed.

De gruwelijke praktijken van zijn bewind kwamen in 1992 aan het licht toen zo'n 700.000 documenten van de veiligheidsdienst werden ontdekt in een afgesloten ruimte van een politiebureau in Asunción, de hoofdstad van Paraguay. De documenten worden ook wel de ‘horrorarchieven’ genoemd.

Vondst van groot belang

De vondst van de menselijke resten is vooral zo belangrijk, omdat tot op heden maar 37 lichamen van vermiste personen zijn gevonden, van wie er slechts vier zijn geïdentificeerd. Volgens María Stella Cáceres, directeur van het Museum of Memories - een instelling die zich bezighoudt met het openbaren van de misstanden van de Stroessner-dictatuur - is het uiterst belangrijk om zorgvuldig te controleren of de overblijfselen toebehoren aan de slachtoffers van het regime, zo zei ze tegen The Guardian.

,,De slachtoffers zijn niet alleen de mensen die zijn verdwenen, maar ook hun families en gemeenschappen. Er is een verschrikkelijke misdaad tegen de mensheid begaan en die zal niet stoppen eer alle overblijfselen zijn gevonden, geïdentificeerd en aan de nabestaanden zijn teruggegeven’’, aldus Cáceres.

Volgens een woordvoerder van de krakers is er een tunnel vol met puin gevonden. ,,Ons is verteld dat de tunnel honderd meter lang is, en eindigt in een kuil waar nog meer botten liggen.’’ Alle gevonden lichamelijke resten zijn naar Asunción gebracht voor forensisch onderzoek.