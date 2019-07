Politie Rio de Janeiro vindt veertien lijken in illegaal graf

Belgische Loïc (3) toch overleden na ongeluk in zwemvijver: ‘Voor altijd in ons hart’

5 juli Hij vocht tien dagen als een leeuw maar heeft uiteindelijk de ongelijke strijd op moeten geven. De 3-jarige Loïc Depoortere uit de Belgische plaats Houthulst is in het kinderziekenhuis van Gent overleden na een ongeluk in de zwemvijver van zijn ouders, tien dagen geleden. ,,Onze troetelbeer zit voor altijd in ons hart”, laat zijn ontroostbare vader weten op Facebook.