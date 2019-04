Politie Sri Lanka valt moskee van zelfmoordterroristen binnen

Bij de bomaanslagen door zelfmoordterroristen werden vorige week zondag drie rooms-katholieke kerken en vier hotels getroffen. Ruim 250 mensen kwamen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Onder de doden ook tientallen buitenlanders en drie Nederlanders. De aanslagen vonden plaats op zes plekken in hoofdstad Colombo plaats en in de Zionskerk in Batticaloa.



De vrees voor meer aanslagen is groot in het Aziatische land. De Sri Lankaanse politie is op zoek naar 140 mensen die worden gelinkt aan IS dan wel in verband worden gebracht met de aanslagen. Politie en leger hebben 10.000 mensen vrijgemaakt in de klopjacht op die groep. Ruim honderd mensen zouden tot nu toe zijn opgepakt, onder hen Syriërs en Egyptenaren.



Bij de grootschalige zoekactie werkt de Sri Lankaanse politie samen met paramilitaire specialisten en verschillende legereenheden. Zij deden afgelopen vrijdag enkele invallen in het oosten van Sri Lanka. Bij een van de huiszoekingen in Sammanthurai werd een grote hoeveelheid materiaal gevonden waarmee bommen kan worden gemaakt. De politie vond het adres na een tip van niet nader genoemde veiligheidsdiensten. Ook werden ter plaatse een mogelijke IS-vlag aangetroffen, ontstekingsmechanismes, rugzakken, verscheidene jerrycans met brandstof, staven gelatine-dynamiet, kleding zoals enkele van de aanslagplegers van afgelopen zondag aan hadden op een IS-video, duizenden metalen balletjes en een drone. Zeven mensen werden gearresteerd.