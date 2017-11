Politie stuurt Filip Dewinter bij Molenbeek weg

Belgische backpacker (27) sterft tijdens watermeloenen plukken in Australië

11:33 Een 27-jarige backpacker uit België is woensdagochtend overleden nadat hij in elkaar was gezakt op een boerderij in Ayr in de Australische staat Queensland. De man was dinsdag watermeloenen aan het plukken op een boerderij bij temperaturen van rond de dertig graden. Vermoedelijk is hij overleden aan een zonnesteek.