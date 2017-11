Politie stuurt Filip Dewinter weg bij Molenbeek

Honderden New Yorkers herdenken slachtoffers aanslag

16:44 Honderden mensen in New York zijn de straat op gegaan om de slachtoffers van de recente aanslag te herdenken. Er werden bloemen neergelegd en mensen namen kaarsen mee. Dinsdag reed een man uit Oezbekistan in op fietsers en voetgangers. Zes mensen waren op slag dood, twee overleden later aan hun verwondingen. Zeker vijftien mensen raakten gewond. De man zou hebben gehandeld uit naam van IS.