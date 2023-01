Politie veegt Braziliaans parlementsgebouw schoon na bestorming door Bolsonaro-aanhangers

Troepen van de anti-oproerpolitie zijn via de parkeergarage van het parlement naar binnen gegaan in een poging de orde te herstellen. Op het Plein van de Drie Machten dat tussen de drie bestormde gebouwen ligt, zijn pantserwagens gepositioneerd en probeert de politie de daar aanwezige betogers met traangas uiteen te drijven. Rond 22.45 uur Nederlandse tijd meldde de Braziliaanse nieuwszender GloboNews dat alle bestormde gebouwen door de politie zijn schoongeveegd. Er zijn 170 mensen aangehouden, aldus de politie. Rondom de gebouwen zijn nog wel honderden betogers aanwezig en is het nog onrustig.

De aanhangers van oud-president Bolsonaro willen zich niet neerleggen bij de uitslag van de presidentsverkiezingen in oktober, die met klein verschil werden gewonnen door Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Lula is vorige week zondag geïnstalleerd als nieuwe president van het land. De Bolsonaro-aanhangers eisen een militaire interventie van het leger om Lula af te zetten. Bolsonaro zelf is kort voor de installatie van Lula naar de Verenigde Staten vertrokken en heeft nog niet gereageerd op de gebeurtenissen. Lula was op het moment van de bestorming niet aanwezig in Brasília. De president is op werkbezoek in São Paulo.

Volledig scherm © AP

Lula reageerde daarvandaan woedend op de gebeurtenissen in Brasília. ,,Dit zijn fascistische fanatici”, zei hij in een ingelaste toespraak die live op televisie werd uitgezonden. ,,Deze vandalen, die we fanatieke nazi’s kunnen noemen, of fanatieke Stalinisten, hebben iets gedaan wat nog nooit is voorgekomen in de geschiedenis van dit land. Iedereen die dit heeft gedaan, zal worden gevonden en berecht. Ook zullen we uitzoeken door wie ze zijn gefinancierd.”

Lula vaardigde ook een decreet uit voor federale interventie in Brasília tot 31 januari. Dat betekent dat de openbare veiligheid in de hoofdstad onder verantwoordelijkheid komt van de federale regering. Lula stelde als verantwoordelijke de rechterhand van de huidige minister van Justitie aan, Ricardo Cappelli.

Hij krijgt uitgebreide bevoegdheden om leiding te geven aan het veiligheidsapparaat in de hoofdstad. Ook kan Cappelli, indien nodig, volgens het decreet beschikken over de financiële, technologische, structurele en personele middelen die hij nodig acht.

‘Bolsonaro stimuleerde bestormingen’

Lula beschuldigde zijn voorganger Bolsonaro ervan de gebeurtenissen in Brasília te hebben gestimuleerd. ,,Deze genocidepleger heeft dit niet alleen uitgelokt, maar ook gestimuleerd, of wie weet stimuleert hij het nog steeds, via de sociale netwerken. Er zijn diverse toespraken van hem geweest waarin hij een invasie van de drie machten heeft gestimuleerd”, aldus de president, die aankondigde met spoed terug te keren naar de hoofdstad.

Op Twitter gaan meerdere filmpjes rond van Bolsonaro-aanhangers die het parlement zijn binnengedrongen. De betogers zijn ook het presidentiële paleis Planalto binnengegaan, het werkpaleis van Lula. Ook zijn de radicale aanhangers van de voormalige president Bolsonaro het Hooggerechtshof binnengegaan, en hebben daar vernielingen aangericht. Tijdens de bestorming staken demonstranten onder andere zwaar vuurwerk af, en bij confrontaties met de politie gooiden ze met ijzeren staven en andere zware voorwerpen.

Het gebied rond de overheidsgebouwen was afgezet door de autoriteiten, maar de ‘bolsonarista’s’ braken toch door de veiligheidskordons heen. Enkelen beklommen zelfs met succes het gebouw om het dak te bereiken. Braziliaanse media melden dat er in verhouding met de grote groep betogers weinig politie aanwezig was op het moment van de bestorming. Ook zouden ze niet kordaat hebben ingegrepen tijdens de bestorming.

De openbare veiligheid in Brasília valt onder verantwoordelijkheid van de regering van het Federale District Brasília, in het bijzonder van de secretaris voor Veiligheid Anderson Torres, die onder Bolsonaro minister van Justitie was. Hij verblijft evenals de oud-president momenteel in de Verenigde Staten. Hij is door de gouverneur van Brasília Ibaneis Rocha inmiddels uit zijn functie gezet. Tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd, onder meer wegens nalatigheid.

Volledig scherm Aanhangers van de rechtse oud-president Jair Bolsonaro zijn zondag het parlementsgebouw van Brazilië binnengedrongen. © AFP

De voorzitter van het Nationale Congres, Rodrigo Pacheco, meldt op Twitter dat hij telefonisch contact heeft met de gouverneur: ,,De gouverneur heeft me laten weten dat hij een beroep doet op het hele politieapparaat om de situatie onder controle te krijgen.’’ Minister van Justitie Flávio Dino reageert woest op de bestorming. ‘Deze absurde poging om de wil met geweld op te leggen zal niet zegevieren’, klinkt het op Twitter. De president van het Hooggerechtshof, Rosa Weber, zei dat de ,,terroristen gestraft” zullen worden.

‘Alles kapot maken’

Volgens een fotograaf van persbureau AFP deden de taferelen van vandaag denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Duizenden gingen de straat op om een militaire coup te eisen.

Voor een bestorming van het congres werd in Brazilië al langer gevreesd. Sinds de verkiezingsnederlaag van Bolsonaro eind oktober demonstreren zijn aanhangers op meerdere plaatsen in het land tegen de uitslag, waarvan ze - zonder enig bewijs of aanwijzing - vermoeden dat die door fraude tot stand is gekomen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de uitlatingen van de oud-president, die tijdens zijn bewind regelmatig heeft gezegd dat het Braziliaanse kiessysteem met elektronische stemmachines niet veilig is. De machines zouden geprogrammeerd zijn om de linkse Lula aan meer stemmen te helpen.

Er zijn tienduizenden mensen in Brazilië, misschien zelfs honderdduizenden, die de complottheorieën van de voormalige rechts-radicale president volledig hebben overgenomen en geloven dat er tijdens de presidentsverkiezingen is gefraudeerd. Bijna de helft van de kiezers stemde Bolsonaro: de uitslag was 49,2 tegen 50,8 procent. Een deel van de Bolsonaro-aanhangers, de radicale tak, roert zich nu sterker dan ooit. Opvallend is de timing, aangezien Bolsonaro al ruim een week in Orlando in de VS verblijft en sinds zijn stembusnederlaag amper iets van zich laat horen. Ook heeft hij de nieuwe president Lula niet gefeliciteerd of gezegd dat hij de uitslag erkent

Volledig scherm © AP

In Brasília bivakkeren al twee maanden lang honderden radicale volgelingen van de vertrokken president voor het hoofdkwartier van het leger. Ook daar protesteerden ze al tegen de verkiezingsuitslag en riepen ze het leger op om in te grijpen en te voorkomen dat Lula zou kunnen aantreden. Op 12 december probeerde een groep Bolsonaro-aanhangers een bureau van de Federale Politie te bestormen en staken auto’s en bussen in brand. Enkele dagen voor de installatie van Lula werd een ‘bolsonarista’ aangehouden die een bom had geplaatst in een tankwagen bij het vliegveld. Via WhatsApp en Telegram werden Bolsonaro-aanhangers aangespoord om ‘heel Brasilia te omsingelen’ en ‘alles kapot te maken’.

Partij Bolsonaro: ‘Dit is een schande’

Bolsonaro’s partij, Partido Liberal (PL), heeft de aanval op de overheidsinstellingen afgekeurd. ,,Vandaag is een trieste dag voor Brazilië. Wij zijn het niet eens met de bestorming van het Congres”, zegt partijvoorzitter Valdemar Costa Neto in een videoboodschap. ,,Alle ordelijke demonstraties sinds de verkiezingen, voor de legerkazernes, zijn legitiem. Maar de bestormingen van vandaag zijn een schande voor ons allemaal. Ze vertegenwoordigen onze partij niet en ze vertegenwoordigen Bolsonaro niet. Wij veroordelen dit ten zeerste.”

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Aanhangers van voormalig president Jair Bolsonaro proberen ook de officiële werkplek van de huidige Braziliaanse president binnen te dringen. © REUTERS

Volledig scherm Best opvallend is de timing, aangezien Bolsonaro al een paar weken in Florida zit en niets van zich laat horen. © REUTERS