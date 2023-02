Politie verijdelt mogelijke aanslag tijdens verkiezing van Miss België

Bij de verkiezing van Miss België 2023 is zaterdagavond een mogelijke aanslag verijdeld, meldt de Belgische federale politie. In de buurt van het Proximus Theater in de Belgische badplaats De Panne werd een man opgepakt die in het bezit was van een vuurwapen. Ook in zijn wagen werd een wapen aangetroffen.

Belgische media melden dat de politie zaterdagmiddag een melding had gekregen van een mogelijke dreiging. De man zou aangetroffen zijn op de parkeerplaats van het evenement in de provincie West-Vlaanderen. Er zouden ook chemicaliën gevonden zijn in zijn omgeving, maar dat is voorlopig niet bevestigd.

De verdachte is een man van in de veertig uit de provincie Limburg in België. Ook over het motief van de man is nog niets bekend.

Volledig scherm De politie ontruimt de locatie. © Joel Hoylaerts

‘Wereld loopt vol zotten’

Of de verkiezing van Miss België kan doorgaan zoals gepland, is voorlopig onduidelijk. Vlak voor de show begon is de zaal ontruimd. De politie is de zaal volledig aan het leegvegen, voorlopig mag niemand het pand betreden. ,,We waren klaar om aan de show te beginnen tot dat plots de commissaris van de politie naar mij kwam”, zegt organisatrice Darline Devos. ,,We moesten zo snel mogelijk naar buiten. Ik ben met alle 32 meisjes en onze crew naar buiten gegaan. Nu wachten we hier op nieuws.”

Steve Van den Kerkhof, baas van Plopsaland, is ook ter plekke. ,,Ik kwam sowieso naar de verkiezing kijken”, vertelt hij. ,,Momenteel is de politie alles aan het onderzoeken, meer weet ik ook niet.” Van den Kerkhof is enorm verbaasd. ,,Dit hebben we nog nooit meegemaakt ”, klinkt het. ,,We stellen altijd ons theater tot beschikking. De wereld loopt vol zotten.”

Paniek

Bij elke uitgang van de zaal staan hulpdiensten. De aanwezigen kregen te horen dat de show die om 20.30 uur zou beginnen, uitgesteld is. ,,Er is een korte vertraging vanwege een veiligheidsissue, we gaan de live-uitzending met een uur uitstellen”, klonk het in de foyer. Maar de gasten zijn allesbehalve in paniek, ze zijn rustig iets aan het drinken terwijl de zaal hermetisch afgesloten is door de security en politie.

Ook de kandidaten houden het hoofd koel. ,,Er is zeker geen paniek bij de meisjes”, vertelt Devos. ,,Ze zijn aan het wachten.” De organisatrice zelf blijft er eveneens rustig onder. ,,Ik voel me hier niet onveilig. Het is belangrijk de veiligheid te handhaven en alles goed te onderzoeken voor we beginnen.”