Politie vindt hoofd en benen Deense journaliste Kim Wall

Vei­lig­heids­dien­sten New York verijdelen IS-aanslag

4:42 Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt drie vermoedelijke terroristen te hebben gearresteerd. Zijn worden verdacht van het beramen van aanslagen in New York namens Islamitische Staat (IS) in 2016. Ze werden opgepakt mede dankzij het werk van een undercover FBI-agent.