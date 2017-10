Politie vindt hoofd en benen Zweedse journaliste Kim Wall

Een zak met daarin twee benen en een hoofd. De Deense politie heeft opnieuw lichaamsdelen gevonden van de onder bizarre omstandigheden verdwenen Kim Wall. Op een persconferentie in Kopenhagen is vanmorgen bekend gemaakt dat na autopsie met zekerheid kan worden gesteld dat de gisteren gevonden benen en het hoofd toebehoren aan de Zweedse journalist.

Duikbotenmaker Peter Madsen is nog steeds hoofdverdachte van de moord op Wall. Hij zou haar lichaam in stukken hebben gesneden en in zee gegooid in de hoop haar moord dood te verhullen. Wall zou met tientallen messteken om het leven zijn gebraht.

De journaliste werd op 11 augustus als vermist opgegeven toen ze niet terugkwam van een interview met de excentrieke Madsen. De uitvinder beweerde dat hij haar na het interview op de kade had afgezet maar dat verhaal rammelde al snel aan alle kanten. Haar naakte romp werd op 21 augustus in een baai bij Kopenhagen gevonden. Walls hoofd en ledematen bleven vooralsnog spoorloos. Vrijdag werd de zak met de ontbrekende lichaamsdelen gevonden, aldus de politie.

Volledig scherm Madsens zelfgebouwde UC3 Nautilus en het Zweedse slachtoffer: journaliste Kim Wall. © EPA, bewerking AD

Intact

Volgens Jens Moeller Jensen van de Deense politie is de gevonden schedel intact en zijn er geen breuken gevonden. Verdachte Madsen beweerde tegenover de politie dat de journaliste was omgekomen door een noodlottig ongeval. Ze zou per ongeluk een zwaar luik (70 kilo) van de duikboot op haar hoofd hebben gekregen. Daarvan is echter geen spoor te vinden op de schedel, Jensen wilde niet ingaan op vragen over de doodsoorzaak.

Wel wilde hij kwijt dat de zak waarin de lichaamsdelen waren gevonden was verzwaard met stukken metaal. De vondst werd gedaan op ongeveer een kilometer afstand van de plek waar Wall zou zijn vermoord. De zeebodem is met radars afgespeurd.

Volledig scherm De zelfgebouwde UC3 Nautilus. © REUTERS

Chronologie van een bizar moordmysterie

* Donderdag 10 augustus om 19.00 uur poseren uitvinder Peter ‘Raket’ Madsen (46) en de Zweedse journalist Kim Wall (30) op de toren van de zelfgebouwde onderzeeër ‘UC3 Nautilus. Ze zijn bij het Kopenhaagse schiereiland Refshaleøen.

* Die nacht belt de vriend van Kim Wall de Deense politie en meldt dat ze niet is thuisgekomen.

* Vrijdag 11 augustus, na een zoekactie wordt de UC3 Nautilus gevonden in Køge Bay, ongeveer vijftig kilometer zuidelijk van Kopenhagen. De duikboot maakt water en Peter Madsen wordt gered. Hij beweert dat zijn onderzeeër is gezonken door een probleem in een ballast tank.

Volledig scherm Peter Madsen legt de politie op 11 augustus uit wat er is gebeurd, nadat hij net van zijn zinkende duikboot is gered. © AFP

Tegenover de politie verklaart Madsen dat hij Kim Wall de avond ervoor heeft afgezet op Refshaleøen.

* Zaterdag 12 augustus wordt Peter Madsen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Kim Wall.

* Dat zelfde weekend wordt de duikboot uit het water getakeld en onderzocht. De politie stelt vast dat de duikboot opzettelijk tot zinken is gebracht en spreekt de vrees uit dat Kim Wall niet meer leeft.

* Maandag 21 augustus bevestigt Peter Madsen dat Kim Wall inderdaad is overleden, maar als gevolg van een noodlottig ongeluk aan boord. Ze zou een luik op haar hoofd hebben gekregen. Hij heeft haar een zeemansgraf gegeven in Køge Bay, zegt hij.

Die middag vindt een fietser een aangespoelde vrouwentorso. De identiteit van de vrouw kan niet direct worden bepaald.

Volledig scherm Kim Wall. © EPA

* Dinsdag 22 augustus bevestigt de politie dat het DNA-profiel van de torso overeenkomt met dat van de vermiste Kim Wall. De armen, hoofd en benen zijn "opzettelijk afgesneden", aldus een politiewoordvoerder.

De politie maakt ook bekend dat bloedsporen met haar DNA op de duikboot zijn gevonden.

* Donderdag 24 augustus wordt Peter Madsen voorgeleid. Hij ontkent schuld te hebben aan de dood van de journaliste.

* Dinsdag 5 september verlengt de rechtbank het voorarrest van de uitvinder die volhoudt onschuldig te zijn aan een misdaad.

* Dinsdag 3 oktober komt de aanklager met nieuwe feiten. In de torso zijn messteken in het onderlichaam en in de borststreek aangetroffen. Hoofd, benen en armen zijn daarna verwijderd. Het voorarrest van de hoofdverdachte wordt opnieuw verlengd.

* Vrijdag 6 oktober, politieduikers vinden een verdachte zak in Køge Bay, die volgnes het OM waarschijnlijk “in verband staat met de zaak".

* Zaterdag 7 oktober informeert de politie de media dat het hoofd van Kim Wall is gevonden, alsook twee benen en kleding.