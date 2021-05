Politie vindt lichaam man in standbeeld van dinosaurus

Rutte roept KLM op tot boycot Belarus, EU-lei­ders willen snoeihard signaal naar Minsk

19:51 Premier Mark Rutte roept KLM op niet meer over Belarus te vliegen, na de gedwongen landing van een RyanAir-vlucht en de arrestatie van een oppositieleider die aan boord was van dat toestel. Europese staats- en regeringsleiders zijn vanavond in Brussel in een grimmige sfeer hun overleg over Belarus ingegaan, vastberaden om Minsk keihard af te straffen voor wat ze zien als ‘staatsterreur tegen Europa’.