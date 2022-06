Politie VS arresteert 31 rechts-extremisten die Pride-feest wilde aanvallen

De leden van Patriot Front, een wit-nationalistische groep die leunt op de theorie dat de witte cultuur ten onder dreigt te gaan, zaten in een verhuiswagen. De politie hield het voertuig staande na een tip. De tipgever zag de mannen op een parkeerplaats van een hotel en meldde dat het leek alsof ‘een klein leger in het voertuig werd ingeladen’.

De mannen, afkomstig uit elf verschillende staten, droegen hoeden met het logo van Patriot Front. Een van hen had een T-shirt met de tekst ‘Reclaim America’. Onder de arrestanten is ook Thomas Rousseau, leider van Patriot Front. ,,Ze kwamen om te rellen in verschillende delen van het centrum‘’, zegt politiechef Lee White. De mannen worden maandag voorgeleid. Ze worden aangeklaagd voor samenzwering.