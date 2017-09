Politie zoekt in meer naar meisje Maëlys

Maëlys had de man die nu verdacht wordt van haar verdwijning aan andere bruiloftsgasten omschreven als een 'vriend' en 'haar oom'. De voormalige militair had het meisje en haar moeder foto's van zijn honden getoond op zijn smartphone. De vrouw ging toen even weg en liet haar dochter verder praten met de man. Omdat Maëlys dol is op honden - het gezin heeft er zelf drie - leek het allemaal ongevaarlijk.



De moeder vond achteraf dat de hoofdverdachte zich vreemd gedroeg. Volgens haar verdween hij ook voordat de politie ter plaatse was. Anders dan andere gasten op de bruiloft leek hij niet erg bezorgd over het lot van Maëlys en hield zich eerder afzijdig bij de zoektocht.



De politie plaatste de man in voorarrest. De ouders kenden hem niet. Zorgwekkend is dat het verhaal van de man aan alle kanten rammelt. Zo zou hij thuis zijn short zijn gaan verwisselen omdat hij daarop wijn zou hebben gemorst. Alleen, die short was onvindbaar. Ook had hij zijn auto grondig schoongemaakt, na het feest. Hij beweert dat een blond jongetje samen met Maëlys in zijn auto kroop - vandaar het gevonden DNA van Maëlys. Niemand op de bruiloft herinnert zich zo’n blond jongetje.