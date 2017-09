Politiehond Mojo kreeg kale plekken na aanslag Manchester

Slechts enkele minuten na de aanslag waarbij 22 doden vielen was politiehond Mojo met zijn team al op de plek des onheils. Mojo's opdracht was om het gebouw te doorzoeken op bommen. De loyale politiehond ging dapper aan de slag, maar de vreselijke beelden en alle angstige mensen lieten hem niet onberoerd.



Volgens politieman Phil Healy pikken honden feilloos op hoe mensen zich voelen. ,,Alle trainingen ten spijt, niemand is opgewassen tegen wat we in de Manchester aantroffen. Ik kon het aan hem zien. Hij wilde niet op deze plek zijn, maar we moesten wel. Ik zal nooit vergeten hoe hij keek. Het was ook voor hem een zware nacht. Hij was bijna 11 uur achter elkaar aan het zoeken.''