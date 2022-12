Politiek en kerk reageren op dood emeritus paus: ‘Wereld verliest vormende figuur’

VideoOp het Sint-Pietersplein in Rome hebben zich na het nieuws over de dood van emeritus paus Benedictus XVI de eerste gelovigen verzameld. Intussen komen vanuit de politieke en kerkelijke wereld reacties op het overlijden van de voormalige katholieke leider, zaterdagochtend op 95 jarige leeftijd.

Met zijn heengaan verliest de wereld een bijzondere kerkleider, zegt bondskanselier Olaf Scholz in een reactie. ‘Als Duitse Paus was Benedictus XVI voor velen een bijzondere kerkleider, niet alleen in dit land’, schrijft hij op Twitter. ‘De wereld verliest een vormende figuur van de katholieke kerk, een controversiële persoonlijkheid en een slimme theoloog’, aldus de bondskanselier.

De minister-president van de Zuid-Duitse deelstaat waar Benedictus XVI op 16 april 1927 werd geboren als Joseph Alois Ratzinger - jongste van drie kinderen van een politieman - laat weten ‘dat we rouwen om onze Beierse paus’. Met zijn dood verliest de samenleving ‘een overtuigende vertegenwoordiger van de katholieke kerk en een van de meest invloedrijke theologen van de 20ste eeuw’, schrijft Markus Söder op het sociale medium. In Ratzingers geboorteplaats Marktl am Inn luidden de klokken van de St. Oswaldkerk na het nieuws over zijn dood.

Het hoofd van de Duitse Bisschoppenconferentie, de Limburgse bisschop Georg Baetzing, omschrijft het overlijden van de emeritus paus als ‘een indrukwekkende theoloog en ervaren herder heeft ons verlaten’. Hij spreekt ‘groot respect’ uit voor diens ‘moedige beslissing’ om tien jaar geleden af te treden. ‘We rouwen om een persoonlijkheid die de kerk zelfs in moeilijke tijden hoop en richting gaf.’

Italië

De Italiaanse premier Giorgia Meloni omschrijft de overleden emeritus paus in een verklaring als ‘een reus van geloof en rede die zijn leven in dienst stelde van de universele kerk’ en tevens ‘een grote historische figuur die de geschiedenis niet zal vergeten.’ De bewindsvrouw prijst zijn vermogen om ‘tot de harten en geesten van mensen te spreken met de spirituele, culturele en intellectuele diepgang van zijn leergezag.’

Quote Hij bleef zijn kerk met nederig­heid en sereniteit dienen in zijn unieke rol van emeritus paus Sergio Matarella, president van Italië

President Sergio Mattarella noemt de dood van de voormalig kerkelijk leider ‘een reden tot verdriet voor het hele land’. De ‘zachtaardigheid en wijsheid’ van Benedictus ‘kwam de hele internationale gemeenschap ten goede.’ De voormalige geestelijk leider ‘bleef zijn kerk met nederigheid en sereniteit dienen in zijn unieke rol van emeritus paus.’

Volledig scherm Nonnen en andere bezoekers op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan na het nieuws over de dood van emeritus paus Benedictus XVI. © AP

Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron reageert met: ‘Mijn gedachten gaan uit naar de katholieken in Frankrijk en de rest van de wereld, bedroefd door het heengaan van Zijne Heiligheid Benedictus XVI, die zich met ziel en verstand heeft ingezet voor een meer broederlijke wereld.’

De Conferentie van Bisschoppen van Frankrijk laat weten dat ze zich de voormalige kerkelijk leider herinnert als ‘een groot theoloog’, een paus ‘die de eenheid van de kerk wilde dienen’ en een man die ‘veeleisend naar de waarheid, trouw aan de traditie maar vrij van alle nostalgie was’.

Anglicaanse kerk

De Britse premier Rishi Sunak laat op Twitter weten dat hij ook ‘ met droefheid’ kennis heeft genomen van het overlijden van de voormalige leider van de katholieke kerk. ‘Emeritus paus Benedictus XVI was een groot theoloog wiens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 2010 een historisch moment was voor zowel katholieken als niet-katholieken in ons hele land. Mijn gedachten zijn vandaag bij katholieke mensen in het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld.’

Quote Benedictus XVI was een van de grootste theologen van zijn tijd die mensen naar Christus leidde Aartsbisschop van Canterbury

De geestelijk leider van de Anglicaanse kerk noemt Benedictus XVI in een reactie op Twitter ‘een van de grootste theologen van zijn tijd’ die ‘in zijn leven en bediening mensen naar Christus leidde’. Aartsbisschop Justin Welby van Canterbury schreef dat hij zich ‘aansluit’ bij paus Franciscus en ‘de hele katholieke kerk’ in de rouw om zijn dood. ‘Moge hij rusten in de vrede van Christus en opstaan in glorie met alle heiligen.’

Volledig scherm Paus Benedictus XVI na zijn laatste zondagse Angelusgebed op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan op 24 februari 2013. © REUTERS

Nederland

Premier Mark Rutte schrijft: ‘Met het overlijden van Paus emeritus Benedictus XVI verliezen de Rooms-Katholieke Kerk en alle katholieken wereldwijd een belangrijk spiritueel en intellectueel leider. We herdenken hem met respect.’

Kardinaal Wim Eijk noemt de voormalige kerkelijk leider in een eerste reactie ‘een trouwe en moedige behoeder van het depositum fidei, de door God aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat.’ Met Benedictus XVI is volgens hem ‘een echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart van ons heengegaan.’ Bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, herinnert aan zijn ontmoeting met paus Benedictus, nadat die hem in 2006 tot bisschop had benoemd. ‘In een uitwisseling van amper drie minuten getuigde hij opnieuw van zijn geloof dat wij als Kerk steeds de liefde van Christus nodig hebben. Hij zei: ‘die Kirche lebt weil Gott die Kirche liebt’ (de Kerk leeft omdat God de Kerk liefheeft).’

Polen en Noorwegen

Premier Andrzej Duda van het overwegend katholieke Polen noemt de emeritus paus en voormalig medewerker van de in 2005 overleden Poolse Johannes Paulus II ‘een van de grootste theologen’ van de 20ste en 21ste eeuw. ‘Zijn leven, werken en pastoraat zijn een wegwijzer onder velen bochtige en bedrieglijke wegen van de moderne tijd.’

Quote Benedictus was een van de grootste theologen van de 20ste en 21ste eeuw Andrzej Duda , premier van Polen

In het overwegend lutherse Noorwegen omschrijft de katholieke bisschop van Oslo de overleden Benedictus ‘de laatste grote theoloog van de afgelopen 100 jaar’. Bernt Ivar Eidsvig zei tegen de Noorse publieke omroep NRK dat Benedictus XVI ‘alle theologische vakken’ beheerste. ,,Ik kan niemand anders bedenken die dat doet.”

