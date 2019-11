Politiek strateeg Trump schuldig aan liegen tegen Congres in onderzoek naar Russische inmenging

roger stoneRoger Stone, een voormalig politiek adviseur en campagnemedewerker van president Donald Trump, is vandaag schuldig bevonden aan het belemmeren van de rechtsgang in het kader van het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in aanloop naar de stembusgang van 2016, het knoeien met getuigenverklaringen en het liegen tegen het Congres.

In een proces dat ongeveer een week duurde, benadrukten getuigen hoe Trump-campagnemedewerkers er tijdens de campagne van de presidentsverkiezingen in 2016 op waren gebrand informatie te verzamelen over e-mails die volgens de VS door Rusland waren gehackt en vervolgens aan WikiLeaks waren verstrekt. De e-mails zouden de campagne van Trumps tegenstander om het presidentschap, Hillary Clinton, niet ten goede komen.

De 67-jarige Stone, wiens politiek carrière terugvoert tot het presidentschap van Richard Nixon, werkte tot de zomer van 2015 voor de campagne van Trump. Na een abrupt vertrek bleef hij achter de schermen echter adviseur van de president. De adviseur beweerde toen volgens aanklagers in contact te staan met een niet nader genoemde organisatie, omschreven als ‘Organisation 1'. Het gaat daarbij vrijwel zeker om WikiLeaks. Volgens Steve Bannon, die verantwoordelijk was voor Trumps campagne, schepte Stone daarover erg op. Campagnefunctionarissen zagen Stone als het ‘toegangspunt’ tot WikiLeaks, zei Bannon.

Tegenspreken

De politiek strateeg zou in de zomer van 2016 nog contact hebben gehad met hoge medewerkers van de Trump-campagne. Er zou toen zijn gesproken over de vraag of de ongenoemde organisatie informatie had die schadelijk kon zijn voor de campagne van Clinton.

Op de vraag of hij op de hoogte was van Wikileaks’ plannen om een grote hoeveelheid van de Democraten gestolen privé-e-mails te publiceren en over zijn contacten met Assange, gaf Stone wisselende verklaringen. Gedurende het proces gebruikten officieren van justitie Stone’s eigen sms-berichten en e-mails - waarvan sommigen zijn getuigenis van het congres leken tegen te spreken - om hun zaak uiteen te zetten dat hij tegen het Congres loog en een getuige bedreigde.

Schuldig

De Amerikaan werd in totaal in zeven aanklachten schuldig bevonden. Hij is de zesde assistent of adviseur van Trump die is veroordeeld voor aanklachten als onderdeel van het speciale onderzoek van Robert Mueller naar Russische inmenging. Stone zelf heeft het wangedrag steeds ontkend en bestempelde de zaak tegen hem voortdurend als politiek gemotiveerd. Hij nam tijdens het proces geen standpunt in en zijn advocaten riepen geen getuigen ter verdediging op.

De rechter bepaalt de strafmaat op 6 februari. Stone kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

