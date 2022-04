Poolse grensbewakers tegen asielzoekers: ‘Welkom in Guantanamo Bay’

Na een rustigere periode in de winter proberen nu weer meer asielzoekers vanuit Belarus Polen binnen te komen. In Belarus lopen ze het risico dat de politie hen lastigvalt of oppakt vanwege hun illegale immigratiestatus. ,,Bij de Poolse grens komen ze prikkeldraad tegen en sturen Poolse grenswachten ze keer op keer terug naar Belarus, soms wel twintig of dertig keer. En als het ze toch lukt de grens over te komen, worden ze vastgezet in vieze, overvolle detentiecentra waar bewakers hen mishandelen en waar ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld. De vluchtelingen die wij spraken en die in dergelijke centra hebben gezeten, meldden dat sommige bewakers hen toeriepen: ‘Welkom in Guantanamo Bay’ (de beruchte Amerikaanse gevangenis op Cuba, red.)’’, zegt Jelena Sesar van Amnesty International.