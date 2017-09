Poolse metalband vast in Amerika voor vrijheidsberoving vrouw

Italiaans ouderpaar en zoontje (11) overleden na val in vulkaankrater

17:00 Een vader, moeder en een van hun kinderen uit Turijn zijn vandaag om het leven gekomen na een val in een vulkaankrater bij Napels. Volgens de politie wilden de ouders hun zoontje redden dat in verboden gebied in een spleet was gevallen. Het is onduidelijk of ze stierven door giftig vulkaangas of door gesmolten lava.