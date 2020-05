Poolse nummer 1-hit geschrapt wegens kritiek op de machthebbers

In Polen worden kritische liedjes over de machthebbers niet gewaardeerd. ‘Jouw pijn is beter dan die van mij’ stond op nummer 1, maar nu niet meer.

Volledig scherm PiS-leider Jaroslaw Kaczynski bezocht een kerkhof, terwijl dat voor alle andere Polen verboden was vanwege corona. © EPA

Zomaar uit het niets kwam hij binnen op de hoogste plek in de populaire hitlijst van Trojka. En toen begon het gedoe. De eigenzinnige zanger Kazik Staszewski, wellicht bekend van de rockband Kult, schreef een liedje over de belangrijkste politicus van Polen. In ‘Twoj ból jest lepszy niz mój’ (Jouw pijn is beter dan die van mij) zingt hij over Jaroslaw Kaczynski, de leider van de almachtige PiS-partij. Die bracht op 10 april een bezoekje aan het oude Powazki-kerkhof in Warschau, waar zijn moeder en zijn tweelingbroer Lech begraven liggen. Het was ook nog eens precies 10 jaar geleden dat een vliegtuig met daarin Lech (toen president van Polen) en een reeks hoogwaardigheidsbekleders neerstortten vlakbij de Russische stad Smolensk.

Kerkhoven dicht

Dat is normaal gesproken niet zo’n probleem, maar nu wel. Op 10 april waren namelijk alle kerkhoven in het land gesloten, vanwege corona. Dus hoezo gingen de poorten dan wel open voor Jaroslaw Kaczynski? Daar was destijds ook al flinke kritiek op in de media. ,,Ik kan het niet geloven”, zingt Kazik. ,,Ik ren er naartoe, je lijfwachten schreeuwen ‘Stop!’, omdat jouw pijn beter is dan de mijne.”

Afgelopen vrijdag stond het liedje op nummer 1 in de lijst van de publieke muziekzender Radio 3, ook wel Trojka genoemd. Althans, heel even. Meteen na de uitzending verdween de lijst van de site en kon er ook niet meer op gestemd worden. Volgens de leiding van het station was de uitslag ‘met de hand gemanipuleerd’. Degene die de liedjes in de juiste volgorde moest zetten, had iets verkeerd gedaan, zo zou uit onderzoek zijn gebleken. ‘Twoj ból jest lepszy niz mój’ had eigenlijk op nummer 4 moeten staan.

Beledigend

Onmiddellijk stak er een storm van kritiek op. ,,Censuur!” riepen de critici van de regering. De volgende dag stapte Marek Niedzwiecki op, de dj die de show al jarenlang presenteert. Meerdere artiesten willen niet meer samenwerken met de zender. Opmerkelijk genoeg werd stap van Trojka ook veroordeeld door mensen uit regeringskringen. Zo zei de campagneleider van president Andrzej Duda dat ‘een artiest in een vrij land het recht heeft op zijn eigen artistieke interpretatie, ook al is het een dwaze interpretatie’. Vicepremier en minister van Cultuur Piotr Glinski schreef dat ‘artiesten soms rare dingen zingen die soms beledigend worden gevonden’. ,,Maar het is nog beledigender om liedjes uit hitlijsten te weren omdat ze ‘incorrect’ zijn. Gelukkig leven we in een vrij land, waar de minister van Cultuur het niet eens hoeft te zijn met de beslissing van een publieke radiozender.”

Quote Gelukkig leven we in een vrij land, waar de minister van Cultuur het niet eens hoeft te zijn met de beslissing van een publieke radiozen­der Piotr Glinski , minister

Niet iedereen gelooft dit, met name omdat de schade nu al is aangericht. Toen de PiS-partij in 2015 aan de macht kwam, verving ze bovendien de leiding van een hele reeks staatsmedia, inclusief die van Trojka. De bekende filmcomponist Zbigniew Preisner zei het zo: ,,Onze Trojka bestaat niet meer. We willen geen slaven meer zijn van deze bolsjewistische politiek, we moeten onze vrijheid verdedigen.”