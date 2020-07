Poolse president wil adoptie door koppels van hetzelfde geslacht verbieden

,,In de grondwet van Polen moet expliciet worden vermeld dat het iedereen in een relatie van hetzelfde geslacht verboden is om een kind te adopteren", zei Duda tijdens een campagnebijeenkomst in de zuidelijke stad Szczawno-Zdroj. Volgens hem is het verbod nodig ‘m de veiligheid van kinderen en een goede opvoeding’ te beschermen.

Trzaskowski liet in een reactie op de uitspraken van Duda weten dat ook hij ‘tegen de adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht’ is. ,,Ik geloof dat dit het standpunt is van de meeste partijen”, aldus de presidentkandidaat. ,,In dit specifieke geval ben ik het met de president eens.” In het verleden heeft Trzaskowski zich juist positief uitgelaten over rechten voor lhbti's. Zo zou hij hebben gezegd geen bezwaar te hebben tegen geregistreerd partnerschap voor twee mensen van hetzelfde geslacht. Op dit moment is dit in Polen verboden.