Poolse trucker rijdt ‘geel hesje’ dood bij wegblokkade in Frankrijk

De demonstrant werd afgelopen nacht ter hoogte van een afrit van de snelweg A7. Het ‘gele hesje’ werd door de truck geraakt op rotonde bij een straatblokkade van de protestbeweging, aldus de lokale autoriteiten. Het is niet duidelijk of er opzet in het spel was. De Poolse vrachtwagenchauffeur is in hechtenis genomen. Volgens Franse media was de demonstrant 23 jaar oud.



De protestbeweging van de 'gele hesjes' is sinds half november overal in het land aanwezig om te demonstreren voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de Franse regering. Daarbij richten ze geregeld wegversperringen op. In de marge van de protesten zijn al verscheidene mensen om het leven gekomen.