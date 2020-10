Populaire Belgische vlogger (22) dood gevonden in Nederland: ‘Hij had het zwaar door de coronacrisis’

De populaire Belgisch-Poolse youtuber Kacper ‘Kastiop’ Przybylski is vanochtend dood teruggevonden in het Julianakanaal, ter hoogte van het Limburgse dorpje Stein. Dat bevestigt een woordvoerder van Belgische justitie. De 22-jarige vlogger met 290.000 volgers was al meer dan een week vermist. Zijn fans en collega-youtubers reageren verbijsterd.

De gemeente Stein ligt net over de Belgisch-Nederlandse grens, op zo’n 40 kilometer van Hasselt, waar Kacper met zijn moeder woonde. De jonge Belg verliet op vrijdag 22 oktober zijn ouderlijke woning en bleef daarna, ondanks verschillende opsporingsberichten, spoorloos.

De politie in Limburg ging vanochtend af op een melding dat er een lichaam in het Julianakanaal lag. Uit onderzoek is gebleken dat hij niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Invloedrijk

Volgens Vlaamse media had Kastiop al een tijdje psychische problemen en lijkt het erop dat hij zelf uit het leven is gestapt. Kastiop heeft een YouTube-kanaal met bijna 300.000 abonnees. „Daarmee is hij een van de grotere van Vlaanderen”, verklaarde zijn huisgenoot Vincent Frère eerder. Een kwart van de volgers kwam uit Nederland, aldus de vlogger. „Kastiop was één van de grondleggers. Hij is er zo’n acht, negen jaar geleden mee begonnen. Hij richtte zich vooral op racegames.”

De politie noemde de verdwijning van Kacper verontrustend en verspreidde direct een opsporingsbericht. Ook de Belgische organisatie Child Focus was naar Kastiop op zoek. De stichting zet zich in voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. De vlogger werkte recent samen met Child Focus voor een campagne over de gevaren van gamen.

Moeite met corona

Collega-YouTubers gebruikten de afgelopen week hun kanaal om te helpen zoeken naar Kastiop. De kijkers van Kastiops kanaal zijn over het algemeen tussen 12 en 17 jaar. Zij blijven met veel vragen achter. Kastiop gaf aan dat het sinds de lockdown wat minder met hem ging.

Volgens huisgenoot Frère reed Kastiop graag op een motor die hij pas had aangeschaft. Door de lockdown kon dat minder. Ook in zijn werk voelde hij de impact van corona toenemen. Bovendien klaagde hij over een gebrek aan sociaal contact. Sinds de invoering van de avondklok in België zat hij weer veel op zijn kamer en sprak hij volgens Frère enkel nog met zijn moeder.

Op zijn laatste video, die hij bijna drie weken geleden postte, staan sinds de verdwijning al meer dan duizend bezorgde reacties: ,,Kastiop, kom terug. We missen je.”

Depressies door corona

Volgens onderzoek van de Nederlandse ggz hebben jongeren de laatste maanden meer stress, last van depressies en krijgen ze te maken met gevaarlijke situaties. Belangrijke oorzaken zijn het grote gebrek aan sociale contacten en het missen van toekomstperspectief.

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 113 of gratis 0800-0113, of ga naar www.113.nl

