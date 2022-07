Populaire wandelroutes in Alpen dicht door smeltende gletsjers

Honderden doden, duizenden mensen gestrand na ‘zwaarste regenval in geschiede­nis Pakistan’

In Pakistan hebben reddingswerkers woensdag duizenden gezinnen proberen te bereiken die in hun dorpen waren gestrand na de zwaarste regenval in de geschiedenis van het land. Daardoor is de bezorgdheid over de klimaatverandering alleen maar toegenomen.

27 juli