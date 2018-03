Porno-actrice Stormy Daniels in 60-minutes: ik werd bedreigd

Pornoactrice Stormy Daniels zegt te zijn bedreigd door een man die haar waarschuwde niet over haar affaire met Donald Trump te praten. In een langverwacht tv-interview deed Daniels toch details uit de doeken.

Op een parkeerplaats in Las Vegas zou een onbekende haar in 2011 hebben bedreigd, kort nadat Daniels had besloten tegen betaling van 15.000 dollar te praten met roddelblad In Touch Weekly. ,,Een man kwam naar me toe en zei; laat Trump met rust. Vergeet het verhaal.”

Hij richtte zich vervolgens op haar babydochter op de achterbank, vertelde Daniels in een interview met Anderson Cooper op de Amerikaanse zender CBS. ,,Dat is een mooi klein meisje. Het zou jammer zijn als er iets met haar moeder gebeurde.”

Daniels deed geen aangifte, naar eigen zeggen uit angst. ,,Ik herinner me dat ik daarna naar fitness ging. Mijn handen trilden zo erg, dat ik bang was dat ik haar zou laten vallen.”

Zwijggeld

In januari onthulde de Wall Street Journal dat pornoster Stormy Daniels 130.000 dollar kreeg om in de verkiezingscampagne van 2016 te zwijgen over seks die ze in 2006 zegt te hebben gehad met Trump. Elke keer dat ze daar toch over praat, kan een boete van een miljoen dollar opgelegd worden. Daniels probeert via de rechter onder die geheimhoudingsovereenkomst uit te komen, en sprak nu op tv voor het eerst toch over het avontuurtje.

,,Omdat het heel belangrijk voor me is om mezelf te verdedigen,” zo legde ze uit waarom ze koste wat het kost open wil zijn over haar relatie met Trump nu details via berichten over het zwijggeld zijn uitgelekt. ,,Ik accepteer niet dat ik leugenaar wordt genoemd, of dat mensen denken dat ik dit voor het geld gedaan heb, dat ik een opportunist ben.”

Daniels, echte naam Stephanie Clifford, zegt de deal met Trumps advocaat te hebben gesloten uit angst. Diverse media zouden haar flinke geldbedragen hebben geboden om haar verhaal te mogen optekenen. Door in plaats daarvan de geheimhoudingsafspraak te tekenen, zou ze wat geld kunnen verdienen zonder bang te hoeven zijn voor de dreigementen van de man op de parkeerplaats. ,,Het verhaal kwam weer naar buiten. Ik was bezorgd om mijn familie en hun veiligheid,” zegt ze.

De zaak vestigt nog eens de aandacht op Trumps twijfelachtige omgang met vrouwen. Bovendien is met de betaling van zwijggeld kort voor de verkiezingen mogelijk de campagnewet overtreden. Trump zelf is opvallend zwijgzaam over de zaak. Hij valt opponenten doorgaans aan in tweets, maar over Stormy Daniels lezen we geen woord.

Geen slachtoffer

Daniels benadrukt dat ze geen slachtoffer is. De seks – zonder condoom, volgens de actrice - gebeurde geheel met wederzijdse instemming. ,,Dit is geen MeToo. Ik was geen slachtoffer, ik heb nooit gezegd dat ik een slachtoffer was. Proberen om mij te gebruiken om de agenda van iemand anders vooruit te helpen, dat beschadigt mensen die echte slachtoffers zijn.”

De advocaat van Daniels, Michael Avenatti, hintte in de afgelopen dagen dat Daniels email, sms’jes of foto’s zou hebben om haar verhaal te bewijzen. In de uitzending wilde ze daar niet op in gaan. De geheimhoudingsovereenkomst die ze tekende, verplichtte haar om communicatie en beelden te vernietigen.

Ze zegt nog wel achter de keuze te staan om de deal destijds te tekenen. ,,Ik heb meermaals een grote som geld afgewezen omdat ik geen zin had in alle labels die ik nu opgeplakt heb gekregen. Ik wilde de legitieme en legale carrière waar ik hard voor gewerkt heb niet schaden. En het belangrijkste, ik wilde niet dat mijn familie en mijn kind blootgesteld zouden worden aan alles waar ze nu mee te maken hebben. Want alles waarvan ik bang was dat het naar buiten zou komen, is toch toch naar buiten gekomen. En raad eens, ik heb geen miljoen dollar.”