Pornoactrice Stormy Daniels - die affaire claimt met Trump - gaat scheiden

VIDEO Gevonden lichaam is van Koen: voorzich­tig­heid werd hem fataal

20:12 De politie heeft het lichaam van de sinds donderdag vermiste Koen van Keulen (17) uit Soest gevonden in het water naast een smalle weg. Het lichaam zou al enkele dagen in het water liggen in de nabijheid van pretpark Gardaland aan het Gardameer en is aangetroffen tussen de camping waar Koen verbleef en een andere camping. De jongen lijkt ongelukkig te zijn gevallen in een zes meter diepe greppel naast de vangrail.