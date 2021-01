Portugal: bijna alle ic-bedden voor coronapatiënten bezet

Uit de data van het Portugese ministerie van Volksgezondheid blijkt dat 843 van de 850 ic-bedden voor coronapatiënten in het land met 10 miljoen inwoners bezet zijn. Portugal houdt vooralsnog 420 ic-bedden achter de hand voor patiënten met andere gezondheidsproblemen. Het ministerie meldde zaterdag dat er in het afgelopen etmaal 12.435 nieuwe besmettingen waren vastgesteld, een daling ten opzichte van het recordaantal besmettingen dat donderdag werd gemeld. In de laatste 24 uur waren er in Portugal nog eens 293 coronadoden te betreuren. Het Zuid-Europese land heeft tot dusver 12.179 coronadoden geregistreerd en 711.018 besmettingen. Het land heeft het hoogste gemiddelde ter wereld qua besmettingen en doden per hoofd van de bevolking in de laatste zeven dagen, meldt datawebsite www.ourworldindata.org.

Koeltruck

Het Portugese ministerie van Justitie meldde vrijdag dat het instituut voor forensische geneeskunde, dat belast is met het uitvoeren van autopsies, om een koeltruck heeft gevraagd om lichamen te bewaren. Begrafenisondernemingen zouden aan hun volle capaciteit zitten. Volgens de begrafenisbranchevereniging zijn ook de mortuaria in ziekenhuizen in hoog tempo vol aan het raken. Sommige Portugese ziekenhuizen hebben al koelcontainers geplaatst om extra ruimte te maken.



Nu op het vasteland de zorg overbelast raakt, moeten patiënten per vliegtuig naar de eilanden worden getransporteerd. Daar is de druk op de zorg minder. De regering wijt het hoge aantal besmettingen aan de versoepelingen die voor de feestdagen werden doorgevoerd. De snelheid waarmee het aantal besmettingen nu stijgt, zou te maken hebben met de gemuteerde variant van het coronavirus die voor het eerst in Groot-Brittannië werd vastgesteld en besmettelijker zou zijn.



Die ‘Britse’ variant zou goed zijn voor 65 procent van alle besmettingen in de laatste drie weken, meldde het Ricardo Jorge Instituut, de Portugese tegenhanger van het RIVM. De lockdown in Portugal is onlangs verlengd tot medio februari en er zijn strenge reisbeperkingen van kracht.