PR-man van prins Andrew nam ontslag vanwege verbijsterend BBC-interview

Jason Stein, de speciaal ingehuurde PR-adviseur van prins Andrew, blijkt twee weken geleden zijn ontslag te hebben ingediend. Volgens Stein was het een slecht idee om een interview te geven aan de BBC over de beschuldigingen van seks met minderjarigen en Andrews relatie met de veroordeelde pedofiele miljardair Jeffrey Epstein.

PR-goeroe Stein (28) voorzag het ergste, maar kon de prins er niet van overtuigen dat zo’n interview weleens negatief voor hem kon uitpakken. Stein was faliekant tegen een openhartig gesprek, maar Britse media melden nu dat de prins zelf ook twijfelde. Hij zou uiteindelijk zijn omgepraat door zijn particuliere secretaris Amanda Thirst.

Precies wat Stein vreesde is nu gebeurd. Het regent afkeuring en kritiek op het interview waarin Andrew geen moment zijn onschuld kon aantonen en het zelfs erger maakte door bijvoorbeeld weinig tot geen medeleven toont met de slachtoffers van zijn vriend Jeffrey Epstein.

Tot drie keer toe gedwongen

In het vraaggesprek met BBC Newsnight, dat gisteravond werd uitgezonden, beantwoordt Andrew (59) vragen over zijn vriendschap met de veroordeelde pedoseksueel Jeffrey Epstein, en over de beschuldigingen van de Amerikaanse Virginia Roberts Giuffre dat ze als tiener tot drie keer toe gedwongen werd tot seks met de prins. Andrew zegt dat hij zich haar niet herinnert en dat hij in elk geval voor één van de keren een alibi heeft, namelijk dat hij met een van zijn dochters in een pizzatent zat.

Giuffres aantijging dat Andrew tijdens het dansen overvloedig zweette, deed hij af met de bewering dat hij in die tijd niet kón zweten, omdat hij tijdens zijn dienst in de Falklandoorlog een overdosis adrenaline had gekregen, wat transpireren onmogelijk maakte.

Over Epstein zegt de tweede zoon van koningin Elizabeth dat hij spijt heeft dat hij met hem is blijven omgaan, ook nadat de zakenman was veroordeeld voor kindermisbruik.

Treinongeluk

In de Britse media krijgt Andrew er van langs. Het interview wordt omschreven als rampzalig en buitengewoon pijnlijk. ,,Ik verwachtte een treinongeluk. Maar dit was een vliegtuig dat tegen een olietanker vloog, waardoor een tsunami ontstond die een kernexplosie veroorzaakte, zo slecht”, zei royalty-journalist Charlie Proctor.

Commentatoren noemen de hertog van York arrogant en een vrouwenhater die geen greintje medeleven kan opbrengen voor de slachtoffers van Epstein. Ze vragen zich af waarom koningin Elizabeth toestemming voor het vraaggesprek heeft gegeven. Interviewster Emily Maitlis krijgt overigens alle lof.

Besmeurde reputatie