'PR-stunt is voorbij, echte werk begint nu pas'

3. En nu? Hoe verder?

Het circus in Singapore is voorbij: Kim is terug in Noord-Korea, Trump gaat ook naar huis, en nu? Van der Meer: ,,De algemene vaagheden moeten worden omgezet in echte afspraken.'' De Bruijn: ,,Pompeo (VS-minister van Buitenlandse Zaken, red.) moet snel naar Pyongyang. Ze moeten laten zien dat het menens is, echte onderhandelingen starten. Over ontwapening, de controles en het tijdspad.'' Van der Meer: ,,Het echte werk begint nu pas.''



Dat is in eerste instantie vooral een klus voor de diplomaten en ambtenaren. De kopstukken zelf moeten even bijslapen. Trump vanochtend: ,,Ik heb al 25 uur niet geslapen.''