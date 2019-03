Premier Hongarije: Timmermans wordt mikpunt op posters

Staatsvijand

En Timmermans werd medio februari tijdens een tweedaags bezoek aan het land meermaals hinderlijk gevolgd door onbekende mannen die hem filmden. Ook werd hij vijandig bejegend door media die trouw zijn aan de regering Orbán. Volgens een bron uit de entourage van de Nederlander was het bezoek aan het Oost-Europese land ‘een ongekende ervaring’. ,,We waren op geen enkel moment bang of in gevaar, maar de sfeer was niet fijn. Overal waar Timmermans komt, of hij nou ergens verschijnt als vicevoorzitter van de Europese Commissie of kandidaat, wordt hij netjes behandeld. In Hongarije was dat compleet anders. Begrijp me goed, we zijn grote mensen, maar de sfeer was ronduit vijandig.’’