Premier Johnson dreigt met harde breuk na brexit-overgangsfase

Kort voor de volgende gespreksronde over een brexit-handelsakkoord heeft de Britse premier Boris Johnson de Europese Unie een deadline gesteld. Midden oktober moet er een akkoord zijn, zodat zo’n deal nog goedgekeurd kan worden. Anders komt er geen vrijhandelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de EU, zei Johnson zondagavond in Londen. In plaats daarvan wil Londen dan een akkoord met de EU naar Australisch voorbeeld.

De EU heeft met Australië tot nu toe slechts een raamakkoord, over onder meer technische obstakels. In het algemeen gebeurt de handel tussen Europa en Australië op basis van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Toegepast op Groot-Brittannië wordt dat dus de gevreesde ‘No Deal’.

De Britse hoofdonderhandelaar David Frost was zondag nog scherper van toon. Hij is het volledig eens met Johnson dat Groot-Brittannië niets te vrezen heeft van een brexit zonder akkoord, zei hij in de krant Mail on Sunday. ,,Ik geloof niet dat dat ons op een of andere manier angst aanjaagt’’, zei Frost in een interview.

Groot-Brittannië stapte eind januari uit de EU. Maar in een overgangsfase tot eind dit jaar behoort het land nog tot de Europese interne markt en de douane-unie, zodat er in de praktijk nog bijna niets veranderd is. Als er geen verdrag komt over de toekomstige relaties, kan het begin 2021 tot een harde economische breuk komen met toltarieven en andere handelsbelemmeringen.

15 oktober deadline

In een verklaring die door het kantoor van de premier zondag naar buiten is gebracht staat dat Johnson vandaag aan de EU mededeelt dat 15 oktober wat hem betreft de deadline is voor het sluiten van een akkoord. ,,Als we het tegen die tijd niet eens kunnen worden, dan zie ik niet dat er een vrijhandelsovereenkomst tussen ons komt, en dat moeten we allebei accepteren en verder gaan’’, zal hij zeggen.

,,We kunnen en willen geen compromis sluiten over de basisprincipes van wat het betekent om een ​​onafhankelijk land te zijn. Als regering bereiden we ons voor, aan onze grenzen en in onze havens, om er klaar voor te zijn. We zullen de volledige controle hebben over onze wetten, onze regels en onze viswateren.’’