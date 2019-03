Premier Nieuw-Zeeland kondigt diepgaand onderzoek aan naar aanslag

Volgens Ardern is de zogeheten Royal Commission of Enquiry, de hoogste vorm van onderzoek in het land, een gepaste reactie op de aanslagen. ,,Terwijl Nieuw-Zeelanders en moslimgemeenschappen over de hele wereld rouwen en medeleven tonen met elkaar, stellen ze ook terecht vragen over hoe deze terreuraanval hier kon plaatsvinden”, zei de premier tegen journalisten. ,,Het is belangrijk dat de onderste steen boven komt en dat alle informatie over deze zaak naar buiten komt. Ook over de vraag of er mogelijkheden waren om de aanslag te voorkomen’’, aldus Ardern.